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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2020م، ضخ 363,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها وإجراء حملات النظافة.
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