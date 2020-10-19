مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

Advertisements وجرى خلال الفترة من 8 حتى 14 أكتوبر 2020م، ضخ 363,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها وإجراء حملات النظافة.

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