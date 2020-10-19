شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تلزم عقال الحارات بجمع تبرعات لفعالية المولد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء ألزمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، عقال الحارات في مناطق سيطرتها، بالعاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات، جمع تبرعات لدعم وإحياء فعالية المولد النبوي.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي وزعت ظروفاً فارغة على عقال الحارات، وألزمتهم جمع تبرعات من المواطنين لدعم المولد النبوي. وتابعت المصادر، أن المليشيات وزعت ظروفاً على عقال الحارات وأمهلتهم أياماً حتى تسليم الظروف معبأة بالتبرعات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تلزم عقال الحارات بجمع تبرعات لفعالية المولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.