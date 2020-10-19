شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تصادر أجهزة شبكات "الواي فاي" بمخلاف "العود" في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صادرت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، أجهزة شبكات "الواي فاي" في القرى الواقعة جنوب غربي مخلاف العود، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن).



وأكدت مصادر محلية أن عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي داهمت قرى "رباط السلامي، القعرة، المحجر، وقرين الفهد"، وغيرها من القري الواقعة على الحد الجنوبي لمخلاف العود، غربي مديرية قعطبة، وصادرت أجهزة ومقويات شبكات "الواي فاي" الخاصة بشبكة الانترنت

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