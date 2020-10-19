شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صافيناز تمسك خرطوم بيدها لن تصدق اين تضعه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توجهت الأنظار خلال الساعات الماضية إلى الراقصة الأرمينية المقيمة في مصر صافيناز، وذلك بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو تظهر فيه وهى تستحم شبه عارية بصحبة كلبها فى حديقة فيلتها .
وفي الواقع، لاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور خاصة وأن الراقصة صافيناز ظهرت في الفيديو مرتدية البكيني وتستحم مستخدمة الخرطوم بطريقة مثيرة .
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