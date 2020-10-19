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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف صاروخي ومدفعي على مواقع حوثية في شدا بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، 19/تشرين الأول/2020، مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي
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