شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وقفة احتجاجية لفريق مستشفى الجريري بالمكلا بعد قرار إنهاء تعاقدهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات نفذ الفريق الطبي بمستشفى الجريري في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، وقفة احتجاجا على إنهاء تعاقدهم.

Advertisements ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالقرار وعدوا ذلك نكرانا لتضحياتهم خلال أزمة فيروس كورونا. الوقفة جاءت بعد قرار أصدره نائب مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت بإنهاء فوري لتعاقد العاملين في المستشفى لخلوه من أية إصابات بكورونا. وكان العاملون في المستشفى قد نفذوا وقفة الشهر الماضي للمطالبة بحوافزهم المالية

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