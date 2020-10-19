حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس في مختلف المناطق اليمنية ، المواطنين وسكان المحافظات الجبلية من الضالع جنوبا حتى صعدة شمالا بأخذ الحيطة والحذر من البرودة أثناء فترتي الليل والصباح الباكر وخاصة المزارعين والأطفال وكبار السن.



وتوقعت النشرة أن تكون الأجواء خلال الـ24 ساعة القادمة في المرتفعات الجبلية ، أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة في محافظات ( صعده، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ، إب والضالع )، صحو إلى غائم جزئياً أثناء النهار مع احتمال تكون خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على اجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وأجزاء من المرتفعات الجبلية المقابلة لسهل تهامة.

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وستشهد المناطق الساحلية اجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع احتمال تكون خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة خاصة على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وسواحل محافظة حجة وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة .

وستكون الأجواء في المناطق الصحراوية أجواء صحوة وباردة نسبيا وجافه اثناء الليل والصباح الباكر، طقس مشمس أثناء النهار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والرمال خصوصاً على الاجزاء الشرقية منها.

وأضاف أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون اجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع احتمال هطول امطار متفرقة والرياح معتدلة شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 05 الى 15 عقدة