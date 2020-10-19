شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة الشيخ هارون سعد الحطامي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم ،برقية عزاء ومواساة الى الشيخ محمد سعد الحطامي والدكتور عبد الواحد هارون الحطامي، عزاهما فيها بوفاة الشيخ هارون سعد الحطامي.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية الى مناقب الفقيد الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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