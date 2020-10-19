دحان يبحث تعاونا صحيا مع مجلس صحة دول مجلس التعاون ومركز الملك سلمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان امس مع كل من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اجتماع افتراضي عبر الاتصال المرئي، سبل التعاون والتنسيق للتعامل مع عودة ظهور مرض شلل الأطفال في محافظة صعدة ومنع انتشاره.



واستعرض الدكتور دحان، اهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي باليمن، مع ظهور هذا المرض الذي عاد الى الانتشار باليمن بعدما تم القضاء عليه، مثمنا دعم مجلس وزراء الصحة ومركز الملك سلمان للقطاع الصحي والذي يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

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