انعقاد ورشة عمل بسيئون لتقييم تجربة الصف النموذجي بثانويات وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت بنادي المعلم بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، ورشة عمل لتقييم تجربة الصف النموذجي بثانويات وادي حضرموت والتي نظمتها ادارة التوجيه التربوي بمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء .

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وتهدف الورشة التي يشارك فيها مدراء إدارات التربية ورؤساء أقسام التعليم بالمديريات ومدراء إدارة الثانويات المستهدفة وعددها 7 ،الى مناقشة التجربة في محاور " معايير اختيار الطالب النموذجي والنسبة المئوية المتفق عليها للطلاب المستهدفين وكذا سبل تعميم الفكرة على مستوى المحافظات كتجربة رائدة مقدمة من مكتب الوزارة بوادي حضرموت .

وفي افتتاح الورشة ،اشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بالتجربة والتي ستسهم في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية ومواكبة تقنيات التعليم الحديث..مؤكدا مساندة ودعم السلطة المحلية لتلك الافكار و تنميتها عبر تسخير الامكانيات المتاحة للنهوض بالتعليم بالمحافظة .