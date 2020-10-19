شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/507395/ تعرف على أسعار الخضار والفواكه في المكلا https://www.elyamnelaraby.com/507396/ Advertisements تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/507397/ المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/507405/ العثور على جثة فتى قتيلا بجوار منزله في إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/507419/ مليشيا الحوثي تستهدف الفازة والجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/507420/ صنعاء.. نادي القضاة يبدأ إضرابًا شاملا بكافة المحاكم في مناطق مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/507426/ اشتباكات تنتهي بالفشل الذريع للمليشيا في أربعة قطاعات بالساحل https://www.elyamnelaraby.com/507437/ الكثيري يطلع على ترتيبات مشروع نقشه لدعم الأعمال في قطاع التراث الثقافي https://www.elyamnelaraby.com/507448/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.