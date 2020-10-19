الكثيري يطلع على ترتيبات مشروع نقشه لدعم الأعمال في قطاع التراث الثقافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على الترتيبات الجارية لتنفيذ مشروع نقشه ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال في قطاع التراث الثقافي بتمويل من منظمة اليونسكو وبإشراف وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر .



واستمع وكيل المحافظة الى شرح واف من مدير المشروع حسين عمر الحبشي الى الهدف العام للمشروع الذي يتضمن تحسين سبل العيش للمستهدفين عبر تحفيز الطلب على منتجاتهم عبر تدريبهم على تحويل المنتجات التقليدية الى منتجات ذات تصاميم أو استخدام عصري لجعلها قابلها للبيع محليا .

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ولفت الحبشي ، الى أن آلية المشروع تتضمن تدريب الحرفيين في شبام على صناعة الزخارف التقليدية التصميم في ثلاث حرف معرضة للخطر لإعادة انتاجها لجعلها مواكبة للعصر وقابلة للبيع محليا والتصدير..منوها بأن الحرف المعتمدة هي الخشب والنسيج ونسيج سعف النخيل ، وكذا تدريب الحرفيين على الادارة لمساعدتهم على التخطيط والتأسيس واستدامة أعمالهم ، الى جانب اقامة بازار محلي للمخرجات الحرفية والذي سيخلق منصة لتسويق الحرفيين لمنجاتهم .

وأشاد الوكيل الكثيري بفكرة المشروع التي تسهم في الحفاظ على الزخارف التقليدية في حضرموت من الاندثار..مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لكافة المشاريع التي تهتم بالقطاع التراثي والثقافي .