اشتباكات تنتهي بالفشل الذريع للمليشيا في أربعة قطاعات بالساحل 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
قالت مصادر عسكرية، بجبهة الساحل الغربي، إن اشتباكات في أربعة قطاعات انتهت بالفشل الذريع للمليشيات الحوثية وخسائر بشرية في صفوفها جراء خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.
وأفادت المصادر، أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران حاولت التسلل الى مناطق ومزارع قريبة من خطوط التماس في قطاعات الجبلية والفازة وحيس والجاح جنوب الحديدة ، كما استهدفت بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون قرى آهلة بالسكان في ذات القطاعات.
وأكدت، أن القوات المشتركة تصدت ببسالة لمحاولات المليشيات وحسمت الإشتباكات معها بمصرع وجرح عدد من المتسللين وإجبار البقية على الفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة والإنكسار.
ولفتت إلى أن، الإشتباكات شرق الجبلية وشرق الفازة بمديرية التحيتا استمرث زهاء ساعة فيما استمرت الإشتباكات شمال مركز مديرية حيس وشرق الجاح بمديرية بيت الفقيه بين 30 الى 40 دقيقة استخدمت خلالها المليشيات الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية وقذائف RBG بكثافة وطال معظمها قرى ومزارع مواطنين.
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