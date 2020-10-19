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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. نادي القضاة يبدأ إضرابًا شاملا بكافة المحاكم في مناطق مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
صنعاء - الخليج 365
أعلن، نادي القضاة في العاصمة صنعاء، عن بدء إضراب شامل ابتداء، في كافة المحاكم والنيابات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي؛ احتجاجًا على الاعتداءات المتكررة التي تطال أعضاء السلطة القضائية.
وقال نادي القضاة في بيان له، "أنه من المسؤولية الملقاة على عاتقه قرر الإضراب الشامل لأعمال النيابة والمحاكم في كل المحافظات حتى تحقيق مطالب القضاة".
وشكا النادي "تعرض منتسبي القضاء للاعتداءات المتكررة" مشيرًا الى "واقعة الهجوم التي تعرض له منزل رئيس محكمة شمال الأمانة القاضي عبدالله الاسطى مطلع الشهر الجاري وغيره من القضاة دون معاقبة الجناة". وطالب البيان بالقبض على كافة الجناة والمعتدين على رجال السلطة القضائية دون استثناء، ومن تدخل معهم لحرف مسار العدالة لدى جهات الضبط وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
ودعا البيان إلى توفير الحماية الأمنية لكافة أعضاء السلطة القضائية ومقراتها ورسم صورة واضحة تلبي متطلبات السلطة القضائية، وبما يحفظ للقضاء هيبته، ويصون أحكامه ويؤكد تجريم الاعتداء على أعضائه ووضع تلك السياسات حيز التنفيذ بما يؤسس لقضاء قوي ونزيهة يلبي طموحات المواطنين
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