- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على جثة فتى قتيلا بجوار منزله في إب وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020
إب - الخليج 365
عثر على جثة فتى قتيلا في إحدى مناطق محافظة إب "وسط البلاد" في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة.
وقال سكان محليون إن فتى في السادس عشر من العمر، عثر عليه قتيلا بظروف وملابسات غامضة في شارع الثلاثين بوادي جوبلة، غرب مدينة إب.
وأضاف السكان أن الفتى "عائد علي الرباش" عثر عليه قتيلا بالقرب من منزله.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من العثور على جثة مواطن مجهول الهوية في أحد شوارع مدينة إب، ونقل جثمانه للمستشفى بإنتظار معرفة هويته لتسليم الجثة لأسرته.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين فوضى أمنية زادت فيها معدلات الجريمة والقتل بصورة شبه يومية
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة فتى قتيلا بجوار منزله في إب وسط فوضى أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.