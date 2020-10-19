العثور على جثة فتى قتيلا بجوار منزله في إب وسط فوضى أمنية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

إب - الخليج 365

عثر على جثة فتى قتيلا في إحدى مناطق محافظة إب "وسط البلاد" في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة.



وقال سكان محليون إن فتى في السادس عشر من العمر، عثر عليه قتيلا بظروف وملابسات غامضة في شارع الثلاثين بوادي جوبلة، غرب مدينة إب.

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وأضاف السكان أن الفتى "عائد علي الرباش" عثر عليه قتيلا بالقرب من منزله.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من العثور على جثة مواطن مجهول الهوية في أحد شوارع مدينة إب، ونقل جثمانه للمستشفى بإنتظار معرفة هويته لتسليم الجثة لأسرته.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين فوضى أمنية زادت فيها معدلات الجريمة والقتل بصورة شبه يومية