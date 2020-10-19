شكرا لبحثكم عن خبر القيادي الحوثي الابرز محمد علي الحوثي يكشف عن مصير وزير الدفاع اليمني "الصبيحي" ويقدم عروضه للشرعية والسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قيادي حوثي إن جماعته مستعدة لإجراء تبادل شامل للأسرى، بما فيهم وزير الدفاع اليمني السابق المحتجز لديها منذ أكثر من 5 أعوام.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، في تغريدة في حسابه على "تويتر" : "نرحب بكل المواقف الدولية التي أظهرت دعمها وتفاؤلها بخروج الأسرى، ونؤكد أن هذا الملف إنساني ولا يخضع لأي اعتبار".

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وتوصل الجانبان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، والذي احتضنته مدينة مونترو السويسرية، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، والمتضمن الإفراج عن 1081 أسيرا من الطرفين، ضمن المرحلة الأولى من "اتفاق عمّان" المعلن في 16 فبراير الماضي.

وجرى الجمعة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشرفت على العملية، إطلاق سراح 352 محتجزا، بين عدن وصنعاء، بينما أطلق سراح 704 من المحتجزين الخميس. واعتبرت الأمم المتحدة السبت، أن تبادل إطلاق الأسرى في اليمن "خير دليل على أنَّ الحوار والتنازلات في اليمن يمكن أن تحرز خرقاً مهمّاً".