شكرا لبحثكم عن خبر بعد الحكم بإعدام قتلة الأغبري..الحكم بإعدام قتلة ”الحدي والحميقاني” في زنجبار ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المحكمة الابتدائية بزنجبار محافظة أبين صباح امس برئاسة القاضي ياسر علوي حكمها القضائي باعدام اثنين من المتهمين بجريمة قتل الشابين "صالح علي صالح الحدي" و"علاء الحميقاني" .

وقضى الحكم بإعدام كلاً من المتهم صلاح عبدالحميد صالح حنش المزاحمي والمتهم خالد عبدالرقيب احمد غالب رميا بالرصاص .

فيما اقرت المحكمة تبرئة باقي المتهمين بالقضية من جريمة القتل وهم محمد نبيل شعنن المزاحمي ؛ صالح الدوله المزاحمي ؛ وعبدالله راجح احمد غالب.

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يذكر ان الشابين الحدي والحميقاني كانا قد عثر على جثتيهما قبل شهر من اليوم بجوار الصالة المغلقة شرق مدينة زنجبار.

حيث تم الغدر بهما من قبل اشخاص اوهموهم ان لديهم اسلحة للبيع وطلبا منهم اللقاء بجوار الصالة مع احضار المبلغ المطلوب وعند وصولهم تم أخذ المبلغ واغتيالهما وخلفت الحادثة الذعر بأوساط المدينة والسكان.

ويأتي حكم اعدام قتلة الحدي والحميقاني بعد يوم من الحكم بإعدام قتلة الشاب عبدالله الأغبري في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.