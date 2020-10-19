ثعبان عملاق يلتهم عدد من المواطنين في الحديدة وقوات حوثية تحاصر المكان وتعجز عن قتله

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن أربعة مواطنين لقيوا حتفهم ، بينهم امرأتين، إثر تعرضهم للدغة ثعبان، في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.
وبحسب المصادر، فأن أطقمًا حوثية لليوم الرابع، تحاصر "ثعبان"، متوحش، قتل "أثنان من رعاة الأغنام، وامرأتين، اضافة إلى بقرة، في إحدى القرى النائية بمنطقة تهامة بالحديدة".
وأشارت إلى أن الأطقم العسكرية عجزت عن قتل "الثعبان" الذي وصفوه بـ"الطيار"، والذي يتم مشاهدته لأول مرة.
وتداول الناشطون أصوات ومقاطع فيديو قالوا إنها لصوت الثعبان. فيما لم يتم التأكد من صحة ما نشر حتى اللحظة
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