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ثعبان عملاق يلتهم عدد من المواطنين في الحديدة وقوات حوثية تحاصر المكان وتعجز عن قتله

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن أربعة مواطنين لقيوا حتفهم ، بينهم امرأتين، إثر تعرضهم للدغة ثعبان، في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

 

وبحسب المصادر، فأن أطقمًا حوثية لليوم الرابع، تحاصر "ثعبان"، متوحش، قتل "أثنان من رعاة الأغنام، وامرأتين، اضافة إلى بقرة، في إحدى القرى النائية بمنطقة تهامة بالحديدة".

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وأشارت إلى أن الأطقم العسكرية عجزت عن قتل "الثعبان" الذي وصفوه بـ"الطيار"، والذي يتم مشاهدته لأول مرة.

 

وتداول الناشطون أصوات ومقاطع فيديو قالوا إنها لصوت الثعبان. فيما لم يتم التأكد من صحة ما نشر حتى اللحظة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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