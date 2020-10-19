المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في القوات المشتركة، أن المليشيات الحوثية، استهدفت قرى أهله بالسكان ومزارع مواطنين في محيط مدينة الدريهمي. Advertisements وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بضربات مباشرة تكللت باخمادها. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية بشكل يومي مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين في مختلف مناطق الحديدة

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