شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القيادي "محمود عادل الحوشبي" : نجدد المطالبة بإطلاق جميع الأسرى الجنوبيين. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

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جدد القيادي "محمود عادل عباس الحوشبي" أحد أبطال القوات المسلحة الجنوبية، مطالبة المجتمع الدولي للمزيد من الضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين لديها.



وعبر القيادي "محمود عادل" في كلمة ألقاها لحظة أستقباله الأسير بسام علي سلام الحوشبي المحرر من سجون مليشيا الحوثي الكهنوتية، عن شكره وتقديره لمبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن "مارتن غريفيث" وللجنة الصليب الأحمر الدولي على المساهمة في إنجاح صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، متطلعاً إلى ان يمارس المجتمع الدولي المزيد من الضغط على المليشيا الموالية لإيران لإجبارها إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين من أبناء الجنوب المغيبين قسراً في سجونها.

وتمنى القيادي "الحوشبي" في ختام كلمته أن لا تكون صفقة التبادل التي تمت مؤخراً لمجرد تجميل وجه المليشيا القبيح وامتصاص الغضب الدولي المتزايد إزاء أعمالها الإرهابية وزعرعتها لأمن المنطقة العربية، راجياً بان تكون هذه العملية بداية لإلزام هذه العصابة الإجرامية بان تجنح الى السلام وان تلتزم بأعراف الحرب وبالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي وتصون حقوق الإنسان