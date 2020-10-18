شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن تفاصيل الضربة الموجعة التي وجهها امس للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية، السبت، تدمير محطة اتصالات تابعة لجماعة الحوثي بقصف جوي للتحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية. وذكر المركز الإعلامي لمحور كِتَاف - صعدة في الجيش اليمني، أن "طيران التحالف العربي استهدف محطة إعادة بث تابعة للحوثيين، صباح اليوم، في وادي آل أبو جُبَارة في مديرية كِتَاف (شرقي صعدة)"، مؤكدا "تدمير محطة إعادة البث جراء الاستهداف الجوي".

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