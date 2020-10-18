شكرا لبحثكم عن خبر الرئاسة اليمنية تعلق على تعيين إيران سفيرًا لها في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علق مستشار رئيس المجمهورية، الدكتور عبدالملك المخلافي، على إعلان الخارجية الإيرانية صول سفير لها إلى صنعاء.
وقال المخلافي في تغريدة على" تويتر" ان إعلان الناطق بإسم الخارجية الإيرانية، عن وصول سفير إيراني لتقديم أوراق اعتماد للحوثيين، مخالفة صريحة للقرار 2216.
وأضاف ان وصول السفير الإيراني، الى صنعاء، دليل جديد على طبيعة العلاقة بين الطرفين والدعم المقدم من ايران للحوثي بما ذلك السلاح خلافا للقرار الأممي.
ومساء السبت أعلنت إيران عن وصول سفيرها “المفوض” إلى صنعاء لتقديم أوراق اعتماده لما يسمى برئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط، في خطوة أثارت جدلاً في مواقع التواصل باليمن.
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