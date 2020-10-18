شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح عدد من المشاريع الرياضية في محافظة أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

زنجبار- الإدارة العامة للإعلام:

افتتحت اليوم في محافظة أبين عدد من المشاريع الرياضية التي انجزتها وأشرفت عليها وزارة الشباب والرياضة ومولها صندوق رعاية النشء والشباب ' بمساهمة السلطة المحلية في المحافظة .

وشملت تلك المشاريع التي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 100 مليون ريال يمني'تأهيل عدد من الملاعب ومقار الاندية .

وفي هذا السياق قام اللواء الركن أبوبكر حسين سالم محافظ أبين يرافقه محسن علي بيبك وخالد محسن الخليفي وكيلا وزارة الشباب والرياضة بافتتاح جناح المرأة في نادي حسان الرياضي بعد انتهاء أعمال تأهيله التي شملت المبنى بكافة مرافقة وتزويده بمعدات رياضية بكلفة بلغت (8 ملايين ريال) قدمت السلطة المحلية( 5 ملايين ريال) منها وتكفلت وزارة الشباب والرياضة ممثلة بصندوق رعاية النشء والشباب بمبــلغ 3 ملايين ريال .

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كما تم افتتاح ملعب نادي حسان الرياضي بعد إعادة تأهيله وبناء المدرجات بكلفة بلغت (28مليون ريال) قدمت وزارة الشباب والرياضة مبلغ (23 مليون ريال) في حين تكفلت السلطة المحلية في المحافظة بمبلغ (5 ملايين ريال).

وفي مدينة جعار تم افتتاح ملعب الفقيد البيتي بعد إعادة تأهيله وبناء مدرجاته بكلفة بلغت( 33مليون ريال) منها (28 مليون ريال) على نفقة الوزارة و(5 ملايين ريال) مساهمة السلطة المحلية بالمحافظة.

وفي كلمة له بالمناسبة ثمن محافظ محافظة أبين اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة بمعالي الوزير نايف صالح البكري بالمشاريع الرياضية في أبين ودعمه الشباب والرياضيين في المحافظة.

وقال المحافظ:"الوزير نايف البكري يستحق منا كل الشكر والاحترام فهو الوزير الوحيد الذي يهتم ويتابع ويدعم وتواصلنا به مستمر".

من جانبه قال وكيل قطاع المشاريع بديوان وزارة الشباب والرياضة محسن علي بيبك:" عملا بتوجيهات معالي الوزير نايف البكري وحرصه على الاهتمام بالمشاريع الرياضية في محافظة أبين نقوم اليوم بافتتاح عدد من المشاريع في المحافظة' بالاضافة إلى تحويل ملف ملعب الشهداء من السلطة المحلية الى وزارة الشباب والرياضة للبدء بإعادة تأهيله' كما تم الاتفاق على إضافة مدرج شرقي لملعب نادي حسان وتسليم الصاله الرياضة بزنجبار للمقاول من أجل البدء بإعادة تأهيلها' حيث يتم حاليا تأهيل الجزء العلوي منها (السقف) بنحو ( 24 مليون ريال) بالمناصفة بين الوزارة والسلطة المحلية .

وخلال الزيارة التي قام بها وفد وزارة الشباب والرياضة إلى محافظة أبين 'اليوم الأحد' قامت السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بتكريم معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري بدرع الوفاء تقديرا لدعمه واهتمامه بالشباب والرياضيين في أبين خاصة واليمن بشكل عام، كما تم تكريم اللواء الركن ابوبكر حسين محافظ المحافظة بدرع الوزارة تقديرا لجهوده ودعمه.

حضر افتتاح تلك المشاربع د. حسن عبدربه مستشار وزير الشباب والرياضة وعبدالله مهيم مدير عام الاتحادات والأندية وفرحان المنتصر مدير عام الإعلام بديوان الوزارة وشكري حسين الأمين العام المساعد لجائزة رئيس الجمهورية وأحمد صالح الراعي مدير مكتب الشباب والرياضة بأبين

وعدد من مسؤولي السلطة المحلية والقيادات الرياضية بالمحافظة.