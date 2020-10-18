شكرا لبحثكم عن خبر نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم أحمد الخنبشي يصل القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

القاهرة _خاص:

وصل العاصمة المصرية القاهرة نائب رئيس الوزراء القائم باعمال وزير النقل الدكتور سالم أحمد الخنبشي

وكان في استقباله سعادة السفير رياض العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية بجامعة الدول العربية

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هذا و أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الدورة (65) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الثلاثاء المقبل افتراضياً برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة الـ "33" لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح اليوم: إن مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي يتضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل العربي، ومنها تدعيم النقل البرّي في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث تقترح وزارة النقل المصرية إنشاء شركة عربية متخصصة لنقل البضائع بين الدول العربية، والنظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي فيما بين الدول العربية، ومن ثم رفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للموافقة عليهما وهما: "مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية"، و"المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة".

وأضافت أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضاً مناقشة الدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وعدم وجود أسس راسخة لتلك الصناعة في المنطقة العربية، وذلك من العوامل التي تحد من حجم التجارة العربية البينيّة، وتؤثر على حجم وتكلفة التجارة مع بعض دول العالم، إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع نقاط الاتصال بالدول العربية للتعريف بمفهوم وفوائد إنشاء تجمعات بحرية وطنية والانضمام إلى منظومة التجمع البحري العربي المقترح إنشاؤها، التي تحقق تطويراً لقطاع النقل البحري العربي والارتفاع بالعوائد الاقتصادية.

ولفتت النظر إلى أن المكتب سيناقش مقترحاً بوضع مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي لكونه القطاع الأكثر تضرراً جراء جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن حث الدول العربية على سرعة المصادقة على (بروتوكول) اتفاقية شيكاغو لتوسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لتصبح (40) عضواً بدلاً من (36) عضواً، وكذلك (بروتوكول) لزيادة أعضاء لجنة الملاحة الجوية لتصبح (21) عضواً بدلاً من (19) عضواً، مما يهدف إلى تحقيق توازن أفضل في تمثيل الدول وحصول الكتلة العربية على مقعد إضافي، وإقرار برنامج ندوات تنظمها الجامعة العربية والمنظمات والاتحادات العربية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة على قطاع النقل العربي، ووضع دليل استرشادي عربي للتدابير الاحترازية في هذا القطاع الحيوي للتعامل مع حالات الطوارئ.