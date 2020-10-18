شكرا لبحثكم عن خبر نائب مدير شرطة عدن: اختطاف ولاء وعبير كذبة ولدينا الدليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نائب مدير أمن عدن " عبير وولاء" لم تختطفا ولدينا كافة الأدلة لإثبات ذلك وسمعة الناس أولوية لدى أمن عدن

أكد نائب مدير أمن عدن " العميد أبو بكر جبر " إن الفتاتين اللتان أثيرت الضجة حول اختطافهما مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف عرقلة جهود محافظ عدن ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة لا أساس لها من الصحة .

وأوضح العميد جبر " إن إدارة أمن عدن لديها كافة الأدلة والبراهين والاعترافات التي تثبت بأن الفتاتين عبير وولاء لم تتعرضا للاختطاف؛ غير أن إدارة أمن عدن جهة مسؤولة ومصلحة المواطنين وسمعتهم أولوية لديها ولا يمكنها التماهي مع الزعيق والاتهامات التي يكيلها البعض بهدف تحقيق أغراض سياسية وإن كانت أعراض الناس هي الوسيلة الى ذلك.

وأكد جبر عودة إحدى الفتاتين الى منزلها مشيراً أن أمن عدن لا يمكنه اصدار بيانات أو الإدلاء بتصريحات قبل انتهاء عمليات التحقيق مع كل الأطراف وجمع الأدلة والاستدلالات وفق الإجراءات القانونية خاصة إذا كان الأمر متعلقا بقضايا حساسة مجتمعيا .

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منوها الى أن أمن عدن حريص كل الحرص على سمعة الناس وأعراضها حتى وإن كان ثمن ذلك سببا في اتهامه بالتقصير .

وعبر جبر في ختام اللقاء إلى أنه كان يأمل من اسرتي الفتاتين أن تقوما بالتوضيح باعتبار أنهما من أثار كل هذه الضجة واللغط ابتداء؛ بدلا من اتاحة الفرصة للمواقع والصحف المشبوهة بالاصطياد بالماء العكر .

#المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

الأحد 18 أكتوبر2020م