كسر زحف واسع بالضالع ادى الى مصرع وجرح العشرات من المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع

كسر مجاهدو الجيش واللجان الشعبية، اليوم الأحد، زحفًا واسعًا لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي استمر لساعات بمحافظة الضالع.

وأكد مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بعون الله من كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان من عدة مسارات على مواقعهم في جبهة مريس استمر لساعات، مؤكدًا مصرع وجرح العشرات من المرتزقة بينهم قيادات خلال كسر زحفهم.

ويستمر أبطال الجيش واللجان الشعبية في التنكيل بقوى العدوان ومرتزقتها في عدة محاور في الحدود والداخل وخاصة في مأرب وأطراف الجوف باتجاه صحراء الربع الخالي.