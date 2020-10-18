شكرا لقرائتكم خبر عن بنفس الملابس السوداء والمجوهرات التي ظهرت بها في عزاء الممثل محمود ياسين.. ’’ليلى علوي‘‘ تصدم جمهورها بوصلة رقص بحفل عمرو دياب.. شاهد(صور وفيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بنفس الملابس السوداء والمجوهرات التي ظهرت بها في عزاء الممثل محمود ياسين.. ’’ليلى علوي‘‘ تصدم جمهورها بوصلة رقص بحفل عمرو دياب.. شاهد(صور وفيديو)
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد اب برس
كانت هذه تفاصيل خبر بنفس الملابس السوداء والمجوهرات التي ظهرت بها في عزاء الممثل محمود ياسين.. ’’ليلى علوي‘‘ تصدم جمهورها بوصلة رقص بحفل عمرو دياب.. شاهد(صور وفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.