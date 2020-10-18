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عدن - ياسمين التهامي - بنفس الملابس السوداء والمجوهرات التي ظهرت بها في عزاء الممثل محمود ياسين.. ’’ليلى علوي‘‘ تصدم جمهورها بوصلة رقص بحفل عمرو دياب.. شاهد(صور وفيديو)

نشرت الممثلة المصرية ليلى علوي، مقطع فيديو على صفحتها في “فيسبوك”، وهي تغني وترقص على أغنية “بحبه” خلال تواجدها بحفل المطرب عمرو دياب. ولفتت إطلالة ليلى علوي في حفل “دياب” انتباه جمهورها؛ إذ ارتدت نفس الملابس السوداء والمجوهرات التي ظهرت بها في عزاء الممثل محمود ياسين. وتعرضت ليلى علوي، لانتقادات حادة من جانب جمهورها، لا سيما وأنها كانت قبل ساعات من الحفل تبكي في عزاء “محمود ياسين” وبدا عليها الحزن الشديد. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــــا شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس

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