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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. “هند القحطاني” تفاجئ متابعيها بشراء قصر في أمريكا.. وتكشف عن تفاصيله !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت مشهورة سناب “هند القحطاني” متابعيها بشراء قصر في أمريكا، حيث كشفت عن تفاصيله لمتابعيها. واستعرضت القحطاني القصر الخاص بها في فيديو مدته دقيقتين تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقالت القحطاني من خلال الفيديو المتداول : “عشان أنا بحبكم حبيت تشوفه المنزل قبل بناتي شوفوا الجمال شوفوا الفخامة والأناقة”. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــــا

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