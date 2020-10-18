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عدن - ياسمين التهامي - ابوعلي الحاكم يبعث برسائل تهديد لقيادي حوثي .. والأخير يلجأ لقبيلته !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر مقربة من القيادي الحوثي فارس الحباري أنه تلقى تهديدا بالقتل من القيادي في مليشيات الحوثي ورئيس الاستخبارات المليشيات ابوعلي الحاكم إثر خلاف متصاعد بين الأثنين. وقالت المصادر إن الحاكم بعث بشخص مقرب منه إلى منزل الحباري محذرا الحباري من الاجتماع بأبناء قبيلته أرحب مالم عليه تحمل مسؤولية تصرفاته . واكدت المصادر أن الحباري وبعد حديث مبعوث الحاكم استشاط غضبا وقام بطرد المبعوث ماجعل مبعوث الحاكم يشهر سلاحه في وجه الحباري . جدير بالذكر أن الحباري لجأ إلى قبيلته للوقوف في وجه تهديدات الحوثي حيث دعا الاسبوع المنصرم إلى لقاء بين أبناء قبائل أرحب للوقوف في وجه تهديدات الحاكم. يذكر أن خلافات كبيره تعصف بقيادات مليشيا الحوثي على خلفية توزيع المناصب والأموال بينهم وكذلك إثر الهزائم المتلاحقة في أغلب جبهات القتال

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