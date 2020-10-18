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عدن - ياسمين التهامي - للتو قتلى وجرحى وسقوط بن عزيز وهلاك 6 قيادات حوثية من ضمنها القيادي " الحاكم " .. وسط تطورات عسكرية متسارعة !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت قوات الجيش الوطني، تقدمات ميدانية شرقي محافظة الجوف اليوم الاحد ، عقبَ معارك مع المليشيات الحوثية، انتهت بالسيطرة على مواقع استراتيجية، وتكبيد الأخيرة خسائرة كبيرة في العد والعتاد. وذكرت مصادر عسكرية مطلعة صباح اليوم ان قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع مليشيات الانقلاب في جبهة الخنجر، تمكنت خلالها من تحرير موقع كناكق الرقيب الأسود وبن عزيز وجبال غرب نقطة البرقاء. وأضاف المصدر ان المواجهات لا تزال على أشدها، وسط تقدم متسارع لأبطال الجيش الوطني، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وخسائر كبيرة في العتاد. إلى ذلك قتل ستة من قيادات المليشيات الحوثية، مع خمسة عناصر للمليشيات، بينران ابطال الجيش الوطني في محافظة الجوف. وحصل موقع وطن الغد على أسماء القيادات الحوثية التي لقت مصرعها على ايدي أبطال الجيش وهم:- -القيادي الحوثي سلطان عبدالكريم البشة مع خمسة من مرافقيه - القيادي عبدالقادر شرف الدين - القيادي عبدالمجيد ابو سالم - القيادي طه قاسم الغالبي -القيادي وضاح الحامس - القيادي عبدالعزيز اسماعيل الحاكم

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