شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صورها الفاضحة مع زوجها.. السعودية فوز العتيبي تتلقى تهديداً بالقتل بسبب “عدم بلوغها” وتثير جدلاً واسعاً!.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد صورها الفاضحة مع زوجها.. السعودية فوز العتيبي تتلقى تهديداً بالقتل بسبب “عدم بلوغها” وتثير جدلاً واسعاً!.. فيديو

View this post on Instagram #فوز_العتيبي #اكسبلورر A post shared by Fouz Alotaibi 🇸🇦 فوز العتيبي (@steel_27) on Oct 16, 2020 at 4:08am PDT كشفت نجمة السوشيال ميديا السعودية، فوز العتيبي، أنها تعرضت للتهديد بالقتل من قبل بعض الفتيات، بسبب شعورهن بالغيرة منها، لأنها بلغت في سن متأخر. وقالت فوز العتيبي، بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن“: “ليس طبيعياً مايحدث معي، هناك أناس حاقدين علي ويرغبون بقتلي لأن صوتي وحجمي يختلف عنهم”. وأضافت فوز العتيبي: “هناك فتاة تريد قتلي لأنها أصغر مني، وبلغت قبلي بسنوات، ما ذنبي إذا كانت قد بلغت في عمرها الطبيعي، وجميع الفتيات بلغن وجميع صديقاتي بلغن، وأنا تأخرت، الأمر خارج عن إرداتي”. ووجهت فوز العتيبي كلامها للفتاة التي قامت بتهديدها قائلة: “قلتي أن جسدي جسد طفلة في سادس ابتدائي، وقلتي أنني لن أنجب، قدمي الاعتراضات هذه للخالق الذي خلقني، ولن تتمكني من جعلي أكره نفسي”.

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