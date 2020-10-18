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عدن - ياسمين التهامي - لن تتوقع.. نوع من أنواع العسل يحميك من هذا المرض الخطير!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements د الفوائد الصحية المذهلة لعسل السدر الجبلي، فيمكن أن تختلف نكهة عسل السدر ولونه وكثافته حسب المنطقة التي نشأ منها فهو عسل كثيف بطعم حلو غني وفخم لها لون ذهبي فاتح ، يغمق ويتحول إلى اللون الأحمر بمرور الوقت. ووفقاً لما ذكره موقع “هيلث لاين”، عندما تكون طازجة وحديثة الإنتاج ، تم وصفها بأن لها نفس الرائحة العطرية لشجرة السدر في زهرة وأفضل أشجار السدر عضوية لأنها تنمو في البرية في المناطق الصحراوية البكر والنائية في ولا يستخدم النحالون أي مواد كيميائية أو عقاقير له العديد من الاستخدامات الطبية فإن توت السدر مغذي وهو شيء ينتقل إلى العسل بفضل التربة الغنية وتم الإبلاغ عن أن هذا العسل الخام مفيد بشكل خاص في علاج مشاكل الكبد وقرحة المعدة والتهابات الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي والجروح والحروق المصابة ويساعد على تقوية جهاز المناعة ويعزز الصحة العامة والحيوية. كما توصل إلى أن عسل السدر يحتوي على 75-150 مجم من حمض الأسكوربيك لكل 100 جرام ، بينما يحتوي العسل الآخر على أقل من 5 مجم لكل 100 جرام ووجدت الأبحاث أن العسل الغامق مثل عسل كهف السدر الملكي له خصائص مضادة للأكسدة أعلى تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة.

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