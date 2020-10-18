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عدن - ياسمين التهامي - نجل الفنانة الاماراتية “أحلام” يحرج والدته بتغريدة مثيرة..نص التغريدة وردة فعل احلام بعد نشرها

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements فاهد مبارك الهجري، نجل المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، تغريدة مثيرة للجدل على حسابه في موقع “تويتر”، قائلًا: “لا أستطيع أن أتخيل الاستحمام دون التفكير فيك”. وكتب “فاهد” تغريدة باللغة الإنجليزية: “I can’t imagine showering without thinking of you”، دون أن يوضح من هي المقصودة. وأعادت “أحلام” نشر تغريدة ابنها، وعلقت عليها قائلةً: “نعم حبيبي من ذي سعيدة الحظ والبخت.. أكيد أنا صح.. أمي”.

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