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عدن - ياسمين التهامي - شاهد هروب عريس وعروس من قاعة الزفاف في المملكة والقبض على جميع المعازيم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اقعة طريفة حدثت في المملكة المتحدة ، اضطر عريس وعروس للهروب من الشرطة البريطانية ليلة الزفف ، بعد ورود بلاغ عن مخالفة قواعد التباعد الإجتماعي والتزاحم في قاعة الفرح . ووفقاً لمصادر ، فإن مالك القاعة هو من أبلغ الشرطة عن المخالفة لخوفه من توقيع غرامة فادحة عليه " 10 آلاف جنيه استرليني " فقام بالبلاغ بعدما لاحظ الزحام وإصرار أهل العروسينعلى دخول جميع الأقارب والأصدقاء . وعمًت الفوضى قاعة الفرح بينما هرب العريس والعروس ، فيما تم القبض على المعازيم وتحرير محاضر لهم .

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