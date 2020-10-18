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عدن - ياسمين التهامي - قرار كويتي عاجل اسعد أمير قطر وافرح الشعب القطري ( صورة + نص القرار الكويتي )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements محكمة الجنايات في الكويت،اليوم الأحد؛ بحبس الكاتب فؤاد الهاشم 7 سنوات نافذة في قضية الإساءة لدولة قطر. وقالت وسائل إعلام محلية؛ إن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، قضى بسجن الهاشم ”7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإساءة الى قطر والجيش القطري“.

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