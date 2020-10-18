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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة بشأن سعر إيجار قصر هند القحطاني في أمريكا!.. شاهد كم يبلغ؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements القصر الذي استعرضته مشهورة سناب شات هندالقحطاني عبر مقطع فيديو العديد من التساؤلات حول سعره سواء تمليك أو إيجار . وكشف موقع zillow الأمريكي المتخصص بتسويق العقارات عن سعر إيجار القصر الفخم الذي يقع في مدينة سان دييغو بأمريكا. وحسب “الموقع” فإن سعر إيجار القصر شهريا 17000 دولار وسنويا يصل لـ200 ألف دولار. وكانت هند القحطاني فاجأت مشهورة سناب “هند القحطاني” متابعيها بشراء قصر في أمريكا، حيث كشفت عن تفاصيله لمتابعيها. واستعرضت القحطاني القصر الخاص بها في فيديو مدته دقيقتين تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقالت القحطاني من خلال الفيديو المتداول : “عشان أنا بحبكم حبيت تشوفه المنزل قبل بناتي شوفوا الجمال شوفوا الفخامة والأناقة”.

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