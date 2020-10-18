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عدن - ياسمين التهامي - صدمة حقيقية ومؤلمة شاهد ماذا وجدوا في وصية ‘‘محمود ياسين’’ التي منع أهله من فتحها إلا بعد وفاته؟؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفنان والسيناريست وحيد حمدي شقيق الفنانة شهيرة وصية الفنان المصري الراحل محمود ياسين. وقال “حمدي ” في منشور له وصية الفنان : أشهد أنه نعم الأب والأخ والصديق بأخلاقه الرفيعة معنا جميعاً ، لن أنسى له مواقف عديدة ، حضرت معه جلسات عديدة وهو يسجل القرآن الكريم بصوته المميز وأوصى ألا يذاع إلا بعد وفاته. وأضاف “حمدي ” مرفقاً حديثه بصورة جمعته مع ابنه والفنان الراحل : هذه الصورة عمرها 30 سنة جمعتنا أنا واحمد ابني وأبيه محمود هكذا كنا نناديه أنا وأشقائي لأنه أصبح الأخ الأكبر لنا فقد تزوج شقيقتي شهيرة منذ 50 عام بعد وفاة والدي بعام ونصف سنة 1970 م ، وكان عمري 18 عام ، فكان لنا بمثابة الأب والأخ والصديق. وأضاف كاشفاً عن وصية محمود ياسين: "حضرت معه جلسات عديدة وهو يُسجل القرآن الكريم بصوته المميز، وأوصى بألا يذاع إلا بعد وفاته".

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