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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان .. صنعاء تعلن أخبار سارة لسكان العاصمة وبقية المحافظات لأول مرة منذ 6 سنوات وتصدر توجيه هام



وجه رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين، مهدي المشاط، بإجراء الصيانة اللازمة لمحطتي حزيز ورأس كتنيب الكهربائية لرفع القدرات التوليدية لهما.

جاء ذلك خلال التقاء مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين، اليوم الأحد، نائب وزير الكهرباء والطاقة عبد الغني المداني.

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وردنا الان .. صنعاء تعلن أخبار سارة لسكان العاصمة وبقية المحافظات لأول مرة منذ 6 سنوات وتصدر توجيه هام

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وجرى خلال اللقاء، مناقشة سير العمل بالوزارة ومؤسسة الكهرباء، والجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي وصيانة محطات التوليد وشبكات الكهرباء خاصة التي تعرضت للاستهداف من قبل طيران التحالف، بحسب ما نقلته وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين.

واستعرض اللقاء، الجوانب المتصلة بوضع كهرباء القطاع الخاص، ومدى التزامه باللوائح المنظمة لعمله وعلاقته مع المستهلك لضمان عدم استغلال الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن، في المبالغة في أسعار الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطنين.

وفي اللقاء وجه مهدي المشاط، بإعادة تأهيل وتشغيل شبكات ومحطات التوليد في محافظة حجة، خاصة مديريات المحابشة والمفتاح والشاهل وكحلان الشرف وأفلح اليمن وقفل شمر.

كما وجه باعتماد الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة، لبناء محطات توليدية لمديرية حيدان بمحافظة صعدة بعزلتي ولد نوار ووعياش وما جاورهما.

وأكد على أهمية إجراء الصيانة اللازمة لمحطتي حزيز ورأس كتنيب لرفع القدرات التوليدية لهما.

فيما تطرق نائب وزير الكهرباء والطاقة إلى الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة والعاملين فيها لإصلاح وإعادة تأهيل شبكات ومحطات التوليد الكهربائية في إطار أمانة العاصمة والمحافظات لرفع القدرات التشغيلية لعدد من المحطات التابعة لمؤسسة الكهرباء.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء نحو إعادة التيار الكهربائي العام بشكل كلي إلى أحياء العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية المحرومة بعد انقطاع دام سنوات.

فعلى مدى أكثر من 5 سنوات عاشت معظم المدن اليمنية وسط ظلام دامس، وبرز قطاع الطاقة الشمسية في ظروف بالغة الصعوبة كمُنقذ ، وشكل نجاحاً كبيراً ومؤقتا في التخفيف من وطأة انقطاع الكهرباء، إلا أن ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة سبب في عجز الكثير عن توفير منظومات شمسية تغطي حاجياتهم.

وكانت وزارة الكهرباء التابعة لحكومة صنعاء، أعلنت منتصف العام الجاري، إعادة التيار الكهربائي الحكومي إلى مناطق وأحياء العاصمة صنعاء، بعد استئناف تشغيل محطة حزيز الحكومية لتوليد الكهرباء.

وأكد على أهمية إجراء الصيانة اللازمة لمحطتي حزيز ورأس كتنيب لرفع القدرات التوليدية لهما.

فيما تطرق نائب وزير الكهرباء والطاقة إلى الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة والعاملين فيها لإصلاح وإعادة تأهيل شبكات ومحطات التوليد الكهربائية في إطار أمانة العاصمة والمحافظات لرفع القدرات التشغيلية لعدد من المحطات التابعة لمؤسسة الكهرباء.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة في صنعاء نحو إعادة التيار الكهربائي العام بشكل كلي إلى أحياء العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية المحرومة بعد انقطاع دام سنوات.

فعلى مدى أكثر من 5 سنوات عاشت معظم المدن اليمنية وسط ظلام دامس، وبرز قطاع الطاقة الشمسية في ظروف بالغة الصعوبة كمُنقذ ، وشكل نجاحاً كبيراً ومؤقتا في التخفيف من وطأة انقطاع الكهرباء، إلا أن ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة سبب في عجز الكثير عن توفير منظومات شمسية تغطي حاجياتهم.

وكانت وزارة الكهرباء التابعة لحكومة صنعاء، أعلنت منتصف العام الجاري، إعادة التيار الكهربائي الحكومي إلى مناطق وأحياء العاصمة صنعاء، بعد استئناف تشغيل محطة حزيز الحكومية لتوليد الكهرباء.

وقالت الوزارة حينها أنه تم إعادة التيار الكهربائي وأن الفرق الفنية شرعت في إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في عدد من المناطق وأنه يجري العمل لادخال التيار الى بقية المناطق.