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صنعاء - ياسمين الخيامي - حاكم عسكري جديد في العاصمة صنعاء ( اسم الحاكم الجديد )

علق وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني عن إعلان إيران وصول سفير لها أمس السبت إلى العاصمة صنعاء.

وحسب وكالة"سبأ" قال الإرياني إن إرسال طهران أحد الضباط التابعين لقاسم سليماني كحاكم عسكري إيراني لصنعاء، إضافة لتصريحاتها الأخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة، وأنها مستمرة في التآمر على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية

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حاكم عسكري جديد في العاصمة صنعاء ( اسم الحاكم الجديد )



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وأضاف أن" المعلومات المتوفرة تؤكد أن المدعو حسن ايرلو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات، ومسئول عن تدريب عدد من النشطاء الارهابيين والعناصر التابعة لحزب الله اللبناني في معسكر يهونار الواقع في مدينة خرج شمالي طهران".

‏وأفاد أن" إعلان نظام الملالي في إيران تعيين سفير جديد لدى مليشيا الحوثي لن يضيف جديداً يذكر في العلاقة بين الطرفين أو مجريات المعركة، سوى التأكيد الإيراني على المسئولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي والوصاية على قرار المليشيا السياسي والعسكري وانتداب حاكم عسكري إيراني لصنعاء".