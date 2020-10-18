شكرا لبحثكم عن خبر لحج تحتفل بذكرى 57 للثورة الاكتوبرية ..بحفل فني وحضور حاشد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص/ أنوار العبدلي

أقامت السلطة المحلية بمدينة الحوطة بمحافظة لحج صباح اليوم الأحد احتفالاً خاصاً بمناسبة الذكرى 57 للثورة الاكتوبرية .

حضر الحفل محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد التركي ونائبه الاستاذ عوض الصلاحي إلى جانب وكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب ومسئولين الأجهزة الأمنية ورجال المال والاعمال وحضور حاشد من الوجهات المحلية والوطنية والمواطنين .

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وشهد الحفل فقرات خطابية وفنية متنوعة .

محافظ لحج اللواء أحمد التركي رحب بالجميع وتحدث عن نضالات الثوار للثورة الاكتوبرية وما قدمته الثورة وحققته من انجازات على كافة الأصعدة .

وأشار أحمد التركي بأن اليوم هناك من يحاول يرجعنا للوراء لتحقيق وهمهم البائد لكن لن تذهب تضحيات ثوارنا هدراً فالمجد اليوم للوطن ولنضالات شهدائنا والحرية لآسرانا .

كما القيت عدد من الكلمات الخطابية تركزت جميعها حول الثورة الاكتوبرية وكان للمرأة اللحجية كلمة ومشاركة من قبل فتيات مدارس الحوطة بتقديم الترحيب بالحضور .

كما شارك فتيان المديرية بتقديم لوحة تجسد ملامح الثورة من اعداد محمد عبدالرب غانم وفقرة فنية مع الفنان احمد سعيد كرد وأغنية يا شاكي السلاح من كلمات الشاعر الراحل سبيت كما شارك الفنان فضل مسعود والفنان بوبل وقدموا عدة اغاني من التراث اللحجي .