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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تدين تهريب النظام الايراني احد عناصره لليمن وتنصيبه سفيرا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت الحكومة بأشد العبارات قيام النظام الايراني بتهريب احد عناصره الى الجمهورية اليمنية وتنصيبه "سفيرا" لدى مليشيا الحوثي الانقلابية في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن بما فيها القرار ٢٢١٦.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان استمرار النظام الايراني بانتهاج سلوك العصابات والمنظمات الارهابية بتهريب الاسلحة والافراد الى مليشيا الحوثي انقلابية يؤكد على عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة تجاه اليمنيين.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الامن لادانة هذه الممارسات والانتهاكات الايرانية غير القانونية وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
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