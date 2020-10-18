نجاة قيادي في المجلس الانتقالي بلحج من محاولة اغتيال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ لحج قالت مصادر محلية إن قياديا في المجلس الانتقالي الجنوبي نجا من محاولة اغتيال بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

Advertisements وأكدت المصادر نجاة مهدي سلطان الصبيحي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مركز بئر ناصر مديرية تبن بمحافظة لحج، من محاولة اغتيال. وبينت المصادر، أن مجهولين اطلقوا النار على الشيخ الصبيحي وهو في طريقه للمشاركة في الحفل الخطابي والفني بمناسبة ذكرى ثوره ١٤ اكتوبر بلحج

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