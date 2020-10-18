قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في رحبة وماهلية بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 18/تشرين الأول/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مديريتي رحبة وماهلية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة. وتشهد عدد من جبهات مأرب، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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