شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تحركات للمليشيا في منبه بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، 18/تشرين الأول/2020، تحركات حوثية في مناطق حدودية بصعدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية منبه الحدودية مع السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف تحركات للمليشيا في منبه بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.