الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل سياسي شامل في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد الاتحاد الأوروبي، بنجاح تبادل أكثر من 1000 محتجز في اليمن، داعياً إلى استغلال هذا الوفاق لإيجاد حل سياسي عاجل للأزمة اليمنية.



وقال الاتحاد في بيان أصدرته المتحدثة الرسمية باسم الشؤون الخارجية "نبيلة مصرالي"، إن "إطلاق سراح الأسرى من قبل الأطراف اليمنية يومي 15 و 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، يعد خطوة حاسمة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018".

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وتابع في البيان، على صفحة الاتحاد بالفيسبوك، "أن عملية تبادل الأسرى هذه تعد بمثابة تذكير بأنه لا يزال من الممكن إحراز تقدم من خلال المفاوضات والتسوية السياسية".

وأكد الاتحاد الأوروبي على أنه يجب أن تُترجم روح الوفاق هذه إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن.

ويومي الخميس والجمعة، شهدت اليمن أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع الدامي بين الحكومة والحوثيين في منتصف 2014.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أشرفت وسهلت عملية إطلاق ونقل 1056 محتجزاً بين صنعاء وعدن وسيئون والسعودية