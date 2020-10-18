اللواء التركي يفتتح مكتبة القمندان في الحوطة عاصمة لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - محافظ لحج : يفتتح مكتبة القمندان بالحوطة ويشيد بمستوى الإنجاز

خاص / أنوار العبدلي

تزامناً مع احتفالات بالذكرى 57 للثورة الاكتوبرية افتتح محافظة لحج اللواء الركن أحمد التركي بمعية مدير عام فرع الهيئة العامة والكتاب بلحج رياض عبدالجليل صباح اليوم الأحد مكتبة القمندان بعد تأهيلها وترميمها بدعم من مكتب الوزراء برئاسة د. معين عبدالملك ورعاية وزارة الثقافة د. مروان دماج .

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وطاف محافظ لحج يرافقه نائبه الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ عوض الصلاحي ومدير عام الهيئة العامة والكتاب فرع لحج وعدد من مدراء العموم والشخصيات الاجتماعية والأدبية والفنية والمهتمين بالقراء صالات المكتبة واطلعوا على محتوياتها .

واثنى محافظ لحج على التنظيم والإعداد ومستوى الانجاز في مكتبة القمندان والتي تعد منبر ثقافي وأدبي مهم في المحافظة يستفيد منه الجميع ولطلابنا وشبابنا .

مقدما الشكر لمدير فرع الهيئة العامة للكتاب في لحج الأستاذ رياض عبدالجليل وللعاملين في مكتبة القمندان .

هذا ولقد تعرضت المكتبة لأضرار بسبب حرب 2015 م ونهب محتوياتها وتحتوي المكتبة على العديد من الكتب المتنوعة والمختلفة لكونها المكتبة الوحيدة وداخل مركز المحافظة الحوطة إلى جانب مكتبة أخرى بمديرية طور الباحة .