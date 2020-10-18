شكرا لبحثكم عن خبر انفراد .. قناة عدن المستقلة تنقل مباراة الوحدة وشمسان مباشرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علم موقع انباء عدن من مصدر خاص ان قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ستقوم بنقال نهائي كاس الثورة ١٤اكتوبر الذي سيجمع الوحدة وشمسان على ملعب الفقيد العلواني بالمنصورو عصر الاثنين. واكد المصدر ان النقل سيتم مباشرة وعلى الهواء، وذلك ضمن الاهتمام الذي توليه القناة بالرياضة الجنوبية.

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