17 ألف جريمة وانتهاك لمليشيا الحوثي في إب خلال 6 أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

بلغت جرائم مليشيا الحوثي في محافظة إب، وسط اليمن، أكثر من 17 ألف جريمة وانتهاك، بحسب تقارير حقوقية ومحلية، خلال ستة أعوام.



وتكمل إب ست سنوات بالتمام والكمال منذ احتلال مليشيا الحوثي لها منتصف أكتوبر 2014م.

Advertisements

هذا وتدخل المحافظة عامها السابع تحت قبضة المليشيا، في ظل انتهاكات وجرائم مروعة ارتكبتها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

ست سنوات مضت من احتلال مليشيا الحوثي لمحافظة إب، مارست فيها جرائم مروعة ووحشية بحق أبناء المحافظة.

الجرائم تنوعت بين القتل والإصابة والخطف وتفجير المنازل والاعتداء والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، وعمليات النهب ومصادرة الحقوق والحريات، وجرائم استخدام المختطفين دروعاً بشرية، وسلسلة من الجرائم التي لم تتوقف حتى اللحظة.

وخلال الست السنوات الماضية ودخول العام السابع، زادت جرائم القتل وانتشرت الجريمة بصورة مرعبة، حتى إنه لا يكاد يمر يوم دون أن يسمع أبناء المحافظة جريمة قتل أو إصابة أو جرائم أخرى لم يسبق للمحافظة أن عرفتها