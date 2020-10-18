تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

عدن - الخليج 365

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وأوضح المركز، بأن الطقس، بالمرتفعات الجبلية :سماء خالية من السحب واجواء باردة وجافة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة في محافظات ( صعده، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، واجزاء من محافظات لحج، إب والضالع )، صحو إلىغائم جزئياً أثناء النهار ولا يستبعد ان تتكون خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على اجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من المرتفعات الجبلية المقابلة لسهل تهامة.

وفي المناطق الساحلية، اجواء صحوة الى غائمة جزئياً وقد تهطل امطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المرتفعة المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة.

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وأما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة، باردة نسبيا وجافه اثناء الليل والصباح الباكر، طقس مشمس أثناء النهار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال على أجزاء متفرقة منها.

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وفي أرخبيل سقطرى، اجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة، تتراوح سرعة الرياح مابين 06 إلى 16 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين، في المحافظات الصحراوية والجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة ومن فوارق درجات الحرارة مابين ساعات الليل والنهار وينصح بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.