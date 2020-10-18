حالة الطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد 18 أكتوبر /تشرين الأول 2020، عن الطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز، إن الطقس في المرتفعات الجبلية، سماء خالية من السحب وأجواء باردة وجافة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة في محافظات (صعده، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، واجزاء من محافظات لحج، إب والضالع)، صحو إلى غائم جزئياً أثناء النهار ولا يستبعد ان تتكون خلايا متفرقة من السحب الركامية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على اجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من المرتفعات الجبلية المقابلة لسهل تهامة.

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وبحسب المركز، فإن المناطق الساحلية، ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وقد تهطل امطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المرتفعة المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة خاصة على السواحل الغربية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة.

أما المناطق الصحراوية، أجواء صحوة، باردة نسبيا وجافة أثناء الليل والصباح الباكر، طقس مشمس أثناء النهار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال على أجزاء متفرقة منها.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة، تتراوح سرعة الرياح ما بين 06 إلى 16 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين، في المحافظات الصحراوية والجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة ومن فوارق درجات الحرارة ما بين ساعات الليل والنهار وينصح بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة